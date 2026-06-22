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Политика

В Польше заявили о нежелании Украины строить дружеские отношения

Депутат Сейма Сасин: Украина сделала ставку на конфликт с Польшей
Shutterstock

Украина сделала ставку на конфликт с Польшей. Об этом заявил бывший вице-премьер Польши и действующий депутат польского Сейма Яцек Сасин, сообщает Polsat News.

По словам Сасина, со стороны Украины не было «никаких жестов», которые бы указывали на желание «деэскалировать ситуацию». И последние решения Киева показывают, что украинцы «выбрали путь конфликта с Польшей» и «не хотят хороших отношений» с Варшавой.

«Давайте будем честны — было бы хорошо, если бы Украина была дружественной страной, с которой мы могли бы строить дружеские отношения, но это не всегда работает. <...> К сожалению, этот проект, как вы видите, провалился в том смысле, что построить их не удалось — украинцы просто не хотят хороших отношений с Польшей», — отметил Сасин.

Также он добавил, что «каждая страна имеет право на своих героев», однако «нельзя мириться с тем, чтобы преступников называли героями».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ВСУ названия в честь деятелей Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России).

20 июня Зеленский отправил Польше курьером орден Белого орла. Министр канцелярии Навроцкого Ангешка Енджак назвала такое поведение Зеленского оскорблением.

Кроме того, Зеленский заявил , что Навроцкий лишил его ордена из-за того, что польский президент хочет занять должность премьера и победить действующего премьер-министра Дональда Туска. Навроцкий подчеркнул, что споры Варшавы и Киева не имеют отношения к внутренней политике Польши.

Ранее Зеленского обвинили в унижении Польши.

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