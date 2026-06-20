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Третий президент Украины отказался от польского ордена из солидарности с Зеленским

Порошенко отказался от своего ордена Белого орла, полученного от Польши
РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отказался от ордена Белого орла, полученного от Польши в 2014 году, после того, как этой награды лишили действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

«Две недели назад я пообещал пойти на этот шаг, если не удастся убедить президента Польши не принимать неправильное решение», — сообщил экс-лидер республики.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма и Виктор Ющенко отказались от своих польских наград. Украинский лидер вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее президент Польши объяснил, почему лишил Зеленского ордена.

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