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Политика

Зеленский по почте вернул орден, которого его лишил президент Польши

Зеленский почтой отправил Польше орден Белого Орла, которого его лишили
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что отправил президенту Польши Каролю Навроцкому орден Белого орла, которого его лишили. К посту политик прикрепил фотографии из почтового отделения.

«Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован орден Белого Орла. Так тогда говорилось», — написал Зеленский.

Он заметил, что эта награда — символ высочайшего доверия Польши — все еще остается у императрицы Екатерины II, основоположника итальянского фашизма Бенито Муссолини и бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера.

По словам украинского президента, несмотря на возвращение ордена, Киев благодарен польскому народу за поддержку и сотрудничество в противостоянии с РФ и в будущем будет открыт для содержательных форматов взаимодействия с Варшавой.

До этого Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали шаг Навроцкого, в знак солидарности с Зеленским дипломаты и глава офиса президента отказались от своих польских наград.

Ранее премьер Польши вспомнил о Путине после лишения Зеленского ордена.

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