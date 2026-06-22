В Польше возмутились решением Зеленского вернуть орден Белого орла по почте

Решение президента Украины Владимира Зеленского об отправке ордена Белого орла в Польшу по почте является оскорблением. Об этом заявил министр канцелярии польского президента Ангешка Енджак в социальной сети X.

По словам чиновника, Зеленский при получении награды не жаловался, что ее также удостоились диктатор Бенито Муссолини и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

«Более того, к оскорблению, связанному с присвоением украинскому армейскому подразделению наименования «Герои УПА» (организация запрещена в России), он добавляет еще одно, возвращая награду курьером», — написал министр.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого Орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. По его словам, орден является «символом высшего доверия» страны и благодарностью польской нации, но поскольку украинский лидер не отказался от героизации членов этой организации, то было принято окончательное решение.

20 июня президент Украины сообщил, что отправил по почте Навроцкому орден Белого орла, которого его лишили.

Ранее в Польше объяснили, почему отобрали Белого орла у Зеленского, но не у Муссолини и Шрёдера.