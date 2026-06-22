В Еврокомиссии рассказали, будут ли Украина и Молдавия вместе вступать в ЕС

Глава ЕК Фон дер Ляйен: Украина и Молдавия будут раздельно идти к членству в ЕС

Украина и Молдавия после начала переговорного процесса о вступлении в ЕС будут по отдельности отвечать за свой прогресс на пути к членству в объединении. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отрывок своего выступления она опубликовала на своей странице в соцсети X.

«Как только открылся первый кластер, каждая страна-кандидат несет ответственность сама за себя. Ведь они должны проводить реформы», — отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС будет смотреть на результаты реформ, которых достигнут страны, а не на политические декларации и условные сроки.

15 июня открылся первый кластер на пути вступления Украины и Молдавии в ЕС. Агентство Reuters сало, что пять стран Евросоюза хотят ограничить право голоса для Украины, Молдавии и других новых членов Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, однако подчеркнул, что Киев заслужил право «двигаться быстрее». Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что оставшиеся пять кластеров на пути вступления Украины в ЕС планируется открыть в июле. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова говорила, что 2030 год является «жизнеспособным сроком» для вступления страны в ЕС.

Ранее Евросоюз анонсировал многомиллионную поддержку Молдавии.