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Политика

Посол Евросоюза назвала «жизнеспособный» срок для вступления Украины

Посол ЕС на Украине Матернова: 2030 год – жизнеспособный срок для членства Киева
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова назвала 2030 год «жизнеспособным сроком» для вступления республики в политическое объединение. Ее слова приводит «Укринформ».

«Во-первых, я считаю, что 2030 год – это очень жизнеспособный срок. Конечно, переговорные кластеры потребуют много изменений, но сейчас мы говорим об их открытии, то есть об официальных технических переговорах в конкретных сферах. И я думаю, что Украина готова к этому», — сказала Матернова.

Далее, по ее словам, вопрос состоит в том, как быстро будут завершены переговоры. Это будет зависеть от «значительной законодательной и другой работы», которая зависит от Украины, уточнила посол.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что Россия найдет способ заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если не действовать быстро. По его словам, Украина хочет быть членом ЕС наравне с другими странами, «не лучше, но и не хуже».

15 июня Евросоюз и Украина официально начали переговоры о вступлении страны в сообщество. Владимир Зеленский поприветствовал начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, однако заметил, Киев заслужил право «двигаться быстрее».

Ранее Лавров предрек Евросоюзу развал в случае предоставления членства Украине.

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