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Политика

Украину и Молдавию хотят принять в ЕС без права голоса

Reuters: пять стран ЕС хотят ограничить право голоса для Украины и Молдавии
РИА Новости

Пять стран ЕС хотят ограничить право голоса для Украины, Молдавии и других новых членов объединения. Об этом пишет Reuters.

Агентство отметило, что Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург призвали ЕС обсудить варианты временного ограничения права голоса для будущих членов Евросоюза, среди которых Украина, Молдавия, Албания и Черногория. По информации Reuters, в пяти европейских странах хотят разработать строгие гарантии соблюдения верховенства права со стороны будущих членов, в том числе из-за сопротивления решениям Евросоюза бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург в совместном документе обозначили возможные положения, которые должны быть включены в договоры о присоединении новых стран к ЕС. И среди этих положений — новый механизм мониторинга и пункт, который позволит «принимать меры в случае серьезного отступления в таких сферах, как демократия и свобода СМИ».

«ЕС должен провести углубленное обсуждение возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности, в тех частях законодательства ЕС, где требуется единогласие», — написали пять стран.

В начале июня еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что соглашение между Венгрией и Украиной о правах закарпатских венгров открывает путь к прогрессу для Киева и Молдавии в вопросе вступления в ЕС. Издание Politico также написало, что открыть первый переговорный кластер на пути ко вступлению Украины и Молдавии в ЕС планируется 15 июня, на первой межправительственной конференции в Люксембурге.

В июне издание РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что на данный момент «оптимистичным» сроком вступления Украины в ЕС является 2030 год.

Газета La Stampa со ссылкой на европейские источники написала, что Брюссель не воспринимает всерьез требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в ЕС до 2027 года, так как для этого Киеву нужно порядка 10 лет.

Ранее Зеленский понадеялся на прогресс в вопросе членства Киева в ЕС в ближайшее время.

 
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