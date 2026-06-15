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Политика

Зеленский прокомментировал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Зеленский: Украина заслужила право двигаться быстрее ко вступлению в ЕС

Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, однако заметил, Киев заслужил право «двигаться быстрее». Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, один из самых сильных ответов на действия России – ускорить процесс вступления в Евросоюз. Глава государства считает, что Украине приходится «бороться сильнее других», чтобы двигаться вперед на пути евроинтеграции.

«Украина заслужила право двигаться быстрее. И именно такое политическое решение сегодня нужно Европе. Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы выполнили свою работу. Все в Европе это знают. Итак, давайте двигаться вперед с открытием кластеров без промедления-оставшихся пяти кластеров после сегодняшнего открытия первого», — заявил Зеленский.

До этого председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз и Украина официально начали переговоры о вступлении страны в сообщество. При этом газета La Stampa со ссылкой на европейские источники писала, что для вступления Украины в ЕС нужно порядка десяти лет, а Брюссель не воспринимает всерьез требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в союз до 2027 года.

Ранее глава МИД Польши раскрыл, когда Украина вступит в Евросоюз.

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