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Политика

Евросоюз анонсировал многомиллионную поддержку Молдавии

Евросоюз пообещал Молдавии поддержку и инвестиции в размере €232,7 млн
Евгений Одиноков/РИА Новости

Молдавия занимает второе место среди получателей помощи из Европейского фонда мира — на сегодняшний день ей выделено уже €197 млн, и эта поддержка будет продолжена и в 2026 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) по итогу саммита ЕС-Молдавия в Брюсселе.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, участвовавшая во встрече на высшем уровне, заявила, что место Молдавии — в Европейском союзе, и что Европа поддерживает эту страну за реформы, за открывающиеся возможности и за общее будущее, основанное на мире, свободе, демократии и процветании.

Согласно пресс-релизу, благодаря значительным реформам Молдавия уже получила около €504 млн поддержки ЕС в рамках Плана экономического роста, что приносит гражданам ощутимые выгоды за счет стратегических инвестиций. На саммите также объявили о новых инвестициях в размере €232,7 млн, финансируемых ЕС по тому же плану, на реконструкцию дороги Порумбрей — Комрат, а в Брюсселе подтвердили подготовку очередного пакета финансовой помощи по линии Европейского фонда мира на 2026 год.

15 июня Европейский союз официально запустил переговоры о вступлении Молдавии в объединение. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам первой межправительственной конференции с республикой в Люксембурге.

Ранее в Молдавии назвали «план Б» на случай проблем с членством в Евросоюзе.

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