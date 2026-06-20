В Германии оценили индустрию дронов в России

Россия имеет мощную и хорошо развитую дроновую индустрию и может производить беспилотники в больших масштабах. Об этом заявил гендиректор совместного оборонного предприятия Украины и ФРГ Quantum Frontline Industries (QFI) Маттиас Лена.

«На основе открытых источников я вижу, что российская военная промышленность способна производить определенные виды продукции в больших масштабах. <…> В то же время, Россия, без сомнения, имеет мощную и хорошо развитую дроновую индустрию», — отметил он.

В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что российские производители могут каждый день поставлять более 15 тысяч FPV-дронов. В том же месяце главком ВСУ Александр Сырский отметил, что Россия увеличивает количество и качество своих дронов.

Также в июне бывший польский наемник ВСУ и оператор дронов Пётр Миткевич сказал, что Россия опережает Украину в технологиях производства дронов.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытается разрабатывать собственные дроны, однако у него мало что получается, и в основном ВСУ получают беспилотники из западных стран.

Ранее в Пентагоне признали превосходство России в производстве высокотехнологичных дронов.