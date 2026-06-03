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Армия

Мантуров заявил о возможности ежедневно выпускать тысячи FPV-дронов

Мантуров: предприятия РФ могут производить свыше 15 тысяч FPV-дронов в день
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Российские производители способны ежедневно поставлять более 15 тысяч FPV-дронов. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов», — отметил он. Мантуров добавил, что в 2023 году такое количество дронов производилось ежемесячно.

Кроме того, первый вице-премьер подчеркнул, что значительно увеличилось производство сложных разведывательных и ударных систем. Все востребованные позиции поставляются в установленные сроки в рамках государственного оборонного заказа, добавил он.

Недавно концерн «Калашников» сообщил о начале поставок нового беспилотного летательного аппарата «Скат-220». Этот дрон является улучшенной версией модели «Скат-350 М», но имеет меньшие размеры: размах крыла составляет 2,2 метра, а вес — всего 12 килограммов. Благодаря этим характеристикам аппарат способен развивать скорость до 160 километров в час.

Ранее «Ростех» сообщил о создании барражирующего боеприпаса большой дальности.

 
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