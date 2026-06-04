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Политика

Сырский пожаловался на улучшение качества российских дронов

Главком ВСУ Сырский: Россия повышает количество и качество дронов
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Россия на фронте увеличивает количество и качество производимых дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал главком ВСУ Александр Сырский.

По его словам, Россия «не стоит на месте» в производстве дронов.

«Враг постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции», — написал Сырский.

Главком ВСУ также отметил, что «насущным» для украинской армии остается вопрос о количестве боевых частей для дронов-перехватчиков, однако Киев пытается «наращивать собственные способности» в производстве таких элементов.

До этого первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью «Коммерсанту» заявил, что российские производители способны ежедневно поставлять более 15 тысяч FPV-дронов. Также недавно концерн «Калашников» сообщил о начале поставок нового беспилотника «Скат-220».

В мае советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов рассказал, что российские военные изменили тактику применения дронов по Украине, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

Ранее в России разработали новый роботизированный комплекс ПВО против БПЛА.

 
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