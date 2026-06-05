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Политика

Путин заявил, что Украина не может разрабатывать беспилотники

Путин: Украина пытается разрабатывать БПЛА, но у них мало что получается

Украина пытается разрабатывать собственные беспилотные летательные аппараты, однако у них мало, что получается. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии», — сказал российский лидер.

В ходе пленарного заседания глава государства обратил внимание на то, что в основном, на Украину дроны поступают из западных стран.

При этом, уточнил президент, на Украине предпринимают попытки что-то разрабатывать сами, «но мало что получается».

Путин также подчеркнул, что России нужно укреплять свою систему противовоздушной обороны и сделать все, чтобы обезопасить свою территорию.

Накануне во время встречи с руководителями мировых СМИ во время ПМЭФ российский лидер заявил, что Украина имеет только отдельные элементы противовоздушной обороны. По его словам, в Республике имеются Patriot и другие системы, которых тоже катастрофически не хватает.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте рассказал, что Украина работает с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими партнерами над созданием европейских противоракетных сил. Украинский глава во время беседы отметил, что «это нужно всем».

Ранее Зеленский пожаловался США на катастрофическую нехватку ПВО.

 
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