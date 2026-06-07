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Политика

Польский наемник ВСУ рассказал о преимуществе России в производстве дронов

Экс-наемник ВСУ Миткевич: Россия во многом опережает Украину по развитию дронов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия опережает Украину в части технологий производства БПЛА. Об этом заявил бывший польский наемник ВСУ, оператор дронов Пётр Миткевич на YouTube-канале «Żeby wiedzieć».

«В чем они лучше? Они лучше в создании государственных технологий. Туда идут большие средства. Скажем, такой модуль как «Комета» — российский, это GPS-локатор с защитой от спуфинга, от GPS-помех. Они развивают технологии более высокого уровня. Потому что большие средства идут на науку и развитие. «Шахеды» строятся в массовом масштабе — не так, как на Украине, где в каких-то гаражах что-то собирают. Это большие фабрики, масса людей, которые над этим работают», — отметил он.

4 июня главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что Россия увеличивает количество и качество своих дронов. По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, российские производители способны ежедневно поставлять более 15 тысяч FPV-дронов.

Также главный сержант третьего армейского корпуса ВСУ Владимир «Боб» рассказал, что сильной стороной России в конфликте на Украине является промышленный потенциал страны.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается разрабатывать собственные беспилотники, однако у них мало что получается, и в основном дроны ВСУ получают из западных стран.

Ранее в США рассказали, у кого есть преимущество в конфликте на Украине.

 
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