Польский наемник ВСУ рассказал о преимуществе России в производстве дронов

Россия опережает Украину в части технологий производства БПЛА. Об этом заявил бывший польский наемник ВСУ, оператор дронов Пётр Миткевич на YouTube-канале «Żeby wiedzieć».

«В чем они лучше? Они лучше в создании государственных технологий. Туда идут большие средства. Скажем, такой модуль как «Комета» — российский, это GPS-локатор с защитой от спуфинга, от GPS-помех. Они развивают технологии более высокого уровня. Потому что большие средства идут на науку и развитие. «Шахеды» строятся в массовом масштабе — не так, как на Украине, где в каких-то гаражах что-то собирают. Это большие фабрики, масса людей, которые над этим работают», — отметил он.

4 июня главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что Россия увеличивает количество и качество своих дронов. По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, российские производители способны ежедневно поставлять более 15 тысяч FPV-дронов.

Также главный сержант третьего армейского корпуса ВСУ Владимир «Боб» рассказал, что сильной стороной России в конфликте на Украине является промышленный потенциал страны.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается разрабатывать собственные беспилотники, однако у них мало что получается, и в основном дроны ВСУ получают из западных стран.

Ранее в США рассказали, у кого есть преимущество в конфликте на Украине.