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Политика

Сикорский ответил, чувствует ли Польша угрозу со стороны России

Сикорский: Польша 500 лет усваивала, что к России надо относиться серьезно
Алексей Даничев/РИА Новости

Польша последние 500 лет усваивала, что к России нужно относиться серьезно. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), отвечая на вопрос «чувствует ли Варшава угрозу от России».

«За последние 500 лет мы усвоили, что к России следует относиться серьезно», — сказал он.

До этого Сикорский говорил, что Европа должна воспринимать возможную угрозу со стороны России серьезно, но «без паники». Министр отмечал, что для того, чтобы угрожать ЕС, России «пришлось бы» закончить конфликт на Украине, а затем два-три года пополнять запасы вооружений.

В феврале Сикорский призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды». Он отметил, что, согласно оценкам западных разведок, Россия якобы собирается атаковать страны НАТО в ближайшем будущем.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее президент Финляндии категорически отверг нападение России на НАТО.

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