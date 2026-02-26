Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды». Его слова с выступления в сейме приводит RMF24.

Сикорский напомнил об оценках разведок некоторых стран Запада, что Россия якобы может атаковать страны НАТО в ближайшем будущем. Кроме того, министр отметил рост числа диверсий на территории Европы, в том числе в Польше. Глава МИД также указал на инцидент с появлением БПЛА в воздушном пространстве.

В связи с этим Сикорский заявил, что нужно быть готовыми к войне «таких масштабов, которую видели наши деды и прадеды». Он считает, что осознание опасности может либо парализовать, либо мобилизовать, и Польша не может позволить себе «паралич» и успокоения, что это «не ее война».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.