Президент Финляндии категорически отверг нападение России на НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб категорически отверг предположения, что Россия намеревается проверить пятую статью НАТО о коллективной обороне, напав на одну из стран военного блока. Его слова приводит Hufvudstadsbladet.

Так он прокомментировал слова главкома Швеции Микаэля Классона, который утверждал, что Россия якобы может напасть на Североатлантический альянс.

«Я категорически не согласен. Цель России – вывести из равновесия Европу и европейские страны. Часть этой гибридной операции – заставить самих европейцев предупреждать о российском нападении. Как президент, главнокомандующий и просто финн, я не вижу никаких доказательств того, что это может произойти», – подчеркнул Стубб.

Он заявил, что Россия не станет бросать вызов НАТО ввиду сложившейся на Украине ситуации.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее глава МИД ФРГ пообещал защитить НАТО от России.