Названо еще одно возможное препятствие для Украины на пути вступления в ЕС

TEC: Польша может стать новым препятствием для Украины на пути в ЕС

Польша может стать новым препятствием для Украины на пути к членству в Евросоюзе. Об этом сообщил портал The European Conservative (TEC).

В издании отметили, что причина заключается в обострении дипломатического конфликта между Киевом и Варшавой. Автор материала считает, что если курс политического руководства Польши сместится в сторону усиления конфронтации из-за чествования боевиков Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА), то Киев ждут «еще большие проблемы».

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА». Это решение спровоцировали конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и заявили о том, что Зеленский должен принести извинения.

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Зеленского больше не считают желанным гостем в стране. Босак также выступил за блокировку вступления Украины в Евросоюз, прекращение выдачи кредитов Киеву и отказ от финансирования систем Starlink для ВСУ.

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. По его мнению, действия украинского лидера демонстрируют неготовность Киева к вступлению в ЕС.

Ранее Захарова высмеяла истерику Польши из-за Зеленского.