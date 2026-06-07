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Политика

В польском парламенте призвали наложить вето на вступление Украины в ЕС

Вице-спикер Згожельский: членство Украины в ЕС убьет сельское хозяйство Польши
Shutterstock

Варшава должна наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. Об этом в соцсети X написал зампредседателя Сейма Республики Польша Пётр Згожельский.

«Вступление Украины в Европейский союз в нынешнем формате — это смерть польского сельского хозяйства. Их гигантские агрохолдинги, работающие на четверти мировых черноземов, уничтожат наш экспорт. В этой ситуации мы должны наложить жесткое, бескомпромиссное вето», — заявил он.

По словам Згожельского, Украина «становится все более напористой и считает себя лидером региона». При этом поляки должны «твердо и хладнокровно» заботиться о собственных интересах, считает политик.

В июне портал The European Conservative сообщил, что Польша может стать новым препятствием к членству в ЕС для Украины из-за обострения отношений между Киевом и Варшавой.

Конфликт между странами случился из-за того, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России). После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, а вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Зеленского больше не считают желанным гостем в стране.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретился с главой офиса президента Украины Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов) и напомнил ему о том, что «есть границы, которые нельзя пересекать».

Ранее Венгрия назвала условие приостановки процесса вступления Украины в ЕС.

 
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