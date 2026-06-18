Экс-премьер Польши заявил, что Украина ткнула республике «пальцем в глаз»

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России). Его слова приводит RMF 24.

«Я уважаю наших соседей, в том числе и тех, кто относится к нам крайне враждебно. В то же время, назвав воинскую часть именем «героев УПА», украинцы ткнули нам пальцем в глаз. Нельзя делать вид, будто ничего не происходит», – сказал Моравецкий.

Экс-премьер обвинил действующую власть в отсутствии решимости в отношениях с Украиной. В то же время он отверг предложения о блокировании помощи республике, если Киев не пересмотрит свое решение.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА», что спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и потребовали извинений. В польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне этого скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Украины обратился к Польше из-за скандала с «героями УПА».