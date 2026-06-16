Польша дала короткий срок президенту Украины на отказ от героизации УПА

Президент Польши Кароль Навроцкий дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению Вооруженных сил Украины названия «Имени героев УПА» (организация запрещена в России) (Украинская повстанческая армия). Об этом в эфире телеканала Republika заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич.

По его словам, Варшава дала Киеву несколько дней, в течение которых Зеленский должен принять решение о том, чтобы подразделение больше не носило имени «героев УПА». Лескевич отметил, что пока украинские власти никак не ответили на требование Польши.

В конце мая Зеленский присвоил бригаде украинской армии наименование «героев УПА». Организация устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. После этого Навроцкий заявил о намерении лишить президента Украина ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши.

При этом газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в президентском дворце написала, что Навроцкий пока не принял окончательного решения о лишении Зеленского ордена Белого Орла. По словам источников, Навроцкий может отказаться от идеи лишения Зеленского высшей государственной награды Польши, если украинская сторона изменит название воинского подразделения.

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