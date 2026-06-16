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Политика

Польша дала короткий срок президенту Украины на отказ от героизации УПА

Навроцкий дал Зеленскому несколько дней на отказ от героизации УПА
Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению Вооруженных сил Украины названия «Имени героев УПА» (организация запрещена в России) (Украинская повстанческая армия). Об этом в эфире телеканала Republika заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич.

По его словам, Варшава дала Киеву несколько дней, в течение которых Зеленский должен принять решение о том, чтобы подразделение больше не носило имени «героев УПА». Лескевич отметил, что пока украинские власти никак не ответили на требование Польши.

В конце мая Зеленский присвоил бригаде украинской армии наименование «героев УПА». Организация устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. После этого Навроцкий заявил о намерении лишить президента Украина ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши.

При этом газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в президентском дворце написала, что Навроцкий пока не принял окончательного решения о лишении Зеленского ордена Белого Орла. По словам источников, Навроцкий может отказаться от идеи лишения Зеленского высшей государственной награды Польши, если украинская сторона изменит название воинского подразделения.

Ранее польский политик потребовал снести памятники Бандере на Украине.

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