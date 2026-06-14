СМИ: Навроцкий готов сохранить высшую награду Зеленскому при одном условии

Президент Польши Кароль Навроцкий пока не принял окончательного решения о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в президентском дворце.

По словам источников, Навроцкий может отказаться от идеи лишения Зеленского высшей государственной награды Польши, если украинская сторона изменит название воинского подразделения, которому было присвоено имя «Героев УПА (организация запрещена в России)*». Источники издания утверждают, что именно это является ключевым условием для пересмотра позиции президента.

При этом собеседники Rzeczpospolita отметили, что время, предоставленное Киеву, ограничено. По их словам, речь идет «скорее о днях, чем о неделях». Глава Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от украинской стороны. По его словам, если положительной реакции не последует, процедура завершится решением президента.

Аналогичную позицию озвучил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он выразил мнение, что нынешняя ситуация оставляет возможность для достижения договоренности между сторонами.

Как отмечает издание, на прошлой неделе Польшу посетил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Однако, по данным газеты, его визит пока не привел к каким-либо конкретным результатам по этому вопросу. Авторы не исключили, что окончательное решение по ордену Белого Орла может быть объявлено после возвращения Навроцкого из поездки в США, если до этого не произойдет изменений в позиции украинской стороны.

В конце мая Зеленский присвоил бригаде ВСУ наименование «героев УПА». Организация устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. После этого президент Польши Кароль Навоцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла — высшей польской госнаграды.

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