На Западе оценили ожидания Зеленского от Трампа

CNN: Зеленский снизил свои ожидания от Трампа до нуля

Ожидания президента Украины Владимира Зеленского от американского лидера Дональда Трампа «упали до нуля». Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции Трамп показал свое безразличие к Зеленскому, однако продемонстрировал и поддержку того «бедственного положения», в котором находится Уукраина.

«Похоже, Зеленский снизил свои ожидания от Трампа до нуля. Однако он все же добился одного ключевого результата: по-прежнему неясного предположения о том, что Украина могла бы наладить массовое лицензионное производство зенитно-ракетных комплексов и ракет, производимых США и Европой, которых у них самих не хватает», — пишет СМИ.

На саммите «Большой семерки» (G7) Трамп заявил, что Зеленский и президент России Владимир Путин хотят завершения конфликта на Украине и назвал июньские разговоры с обоими лидерами «очень хорошими». Также президент США выразил уверенность в том, что Путин и Зеленский хотят «что-то сделать» для завершения конфликта.

СМИ писали, что на саммите «Большой семерки» Зеленский обсудил с Трампом получение лицензии на производство систем и ракет ПВО.

Газета Le Parisien писала, что на саммите члены G7 договорились «увеличить поставки» систем противовоздушной обороны и средств поражения дальних целей для Киева, а также предоставить ему лицензии на производство ракет. Также СМИ сообщало, что европейские страны вместе с США будут производить баллистические ракеты большой дальности «по лицензии» на территории Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в подходе США к Украине произошел «глубокий сдвиг», и европейцы договорились усилить поставки систем противовоздушной обороны Украине, а также согласились предоставить Киеву лицензии на производство систем ПВО.

Ранее Лавров объяснил, зачем Европа хочет «подморозить» конфликт на Украине.