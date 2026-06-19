Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Западе оценили ожидания Зеленского от Трампа

CNN: Зеленский снизил свои ожидания от Трампа до нуля
Alex Brandon/AP

Ожидания президента Украины Владимира Зеленского от американского лидера Дональда Трампа «упали до нуля». Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции Трамп показал свое безразличие к Зеленскому, однако продемонстрировал и поддержку того «бедственного положения», в котором находится Уукраина.

«Похоже, Зеленский снизил свои ожидания от Трампа до нуля. Однако он все же добился одного ключевого результата: по-прежнему неясного предположения о том, что Украина могла бы наладить массовое лицензионное производство зенитно-ракетных комплексов и ракет, производимых США и Европой, которых у них самих не хватает», — пишет СМИ.

На саммите «Большой семерки» (G7) Трамп заявил, что Зеленский и президент России Владимир Путин хотят завершения конфликта на Украине и назвал июньские разговоры с обоими лидерами «очень хорошими». Также президент США выразил уверенность в том, что Путин и Зеленский хотят «что-то сделать» для завершения конфликта.

СМИ писали, что на саммите «Большой семерки» Зеленский обсудил с Трампом получение лицензии на производство систем и ракет ПВО.

Газета Le Parisien писала, что на саммите члены G7 договорились «увеличить поставки» систем противовоздушной обороны и средств поражения дальних целей для Киева, а также предоставить ему лицензии на производство ракет. Также СМИ сообщало, что европейские страны вместе с США будут производить баллистические ракеты большой дальности «по лицензии» на территории Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в подходе США к Украине произошел «глубокий сдвиг», и европейцы договорились усилить поставки систем противовоздушной обороны Украине, а также согласились предоставить Киеву лицензии на производство систем ПВО.

Ранее Лавров объяснил, зачем Европа хочет «подморозить» конфликт на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!