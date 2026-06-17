Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Европейцы и американцы собрались производить баллистические ракеты на Украине

Le Parisien: США и страны ЕС будут производить дальнобойные ракеты на Украине
Virginia Mayo/AP

Входящие в «Большую семерку» (G7) европейские страны вместе с США будут производить баллистические ракеты большой дальности «по лицензии» на территории Украины. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства для нанесения глубоких ударов», — заявил источник в кулуарах саммита G7 во Франции.

Также главы государств и правительств стран-членов «Большой семерки» договорились «увеличить поставки» для Украины систем противовоздушной обороны и средств поражения целей на больших расстояниях. Кроме того, они заявили о готовности предоставить Киеву лицензии, «позволяющие Украине нарастить военное производство».

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что американские компании смогут выдавать лицензии европейским производителям на производство ракет.

Источник издания также рассказал, что лидеры G7 «едины» и согласны «усилить давление» на Россию и поставить Киеву больше средств ПВО.

До этого Мерц заявил, что на саммите G7 во Франции лидерам впервые с момента возвращения президента США Дональда Трампа удалось согласовать совместную декларацию и найти общий язык по основным вопросам внешней политики и безопасности.

В недавнем интервью ТСН министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России.

Также на саммите «Большой семерки» президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Дональдом Трампом получение лицензии на производство систем и ракет ПВО. По итогам переговоров с лидерами G7 Зеленский отметил, что приоритетами для Киева являются увеличение количества ракет ПВО, предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

Ранее стало известно, какой новой ракетой Украина угрожает России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!