Европейцы и американцы собрались производить баллистические ракеты на Украине

Le Parisien: США и страны ЕС будут производить дальнобойные ракеты на Украине

Входящие в «Большую семерку» (G7) европейские страны вместе с США будут производить баллистические ракеты большой дальности «по лицензии» на территории Украины. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства для нанесения глубоких ударов», — заявил источник в кулуарах саммита G7 во Франции.

Также главы государств и правительств стран-членов «Большой семерки» договорились «увеличить поставки» для Украины систем противовоздушной обороны и средств поражения целей на больших расстояниях. Кроме того, они заявили о готовности предоставить Киеву лицензии, «позволяющие Украине нарастить военное производство».

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что американские компании смогут выдавать лицензии европейским производителям на производство ракет.

Источник издания также рассказал, что лидеры G7 «едины» и согласны «усилить давление» на Россию и поставить Киеву больше средств ПВО.

До этого Мерц заявил, что на саммите G7 во Франции лидерам впервые с момента возвращения президента США Дональда Трампа удалось согласовать совместную декларацию и найти общий язык по основным вопросам внешней политики и безопасности.

В недавнем интервью ТСН министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России.

Также на саммите «Большой семерки» президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Дональдом Трампом получение лицензии на производство систем и ракет ПВО. По итогам переговоров с лидерами G7 Зеленский отметил, что приоритетами для Киева являются увеличение количества ракет ПВО, предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

Ранее стало известно, какой новой ракетой Украина угрожает России.