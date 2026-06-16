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Политика

Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство оружия против баллистики ВС РФ

Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство антибаллистических систем
Thibault Camus/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом обсудил получение лицензии на производство систем и ракет против баллистики ВС РФ. Об этом сообщает «Европейская правда».

Зеленский заявил, что получение Украиной новых средств ПВО стало одним из ключевых вопросов во время его общения с лидерами «Большой семерки». Он подчеркнул, что поднимал эту тему и в личном общении с президентом Трампом.

«Мы говорили об этом с президентом Трампом. Наши команды будут работать. Дай Бог, получится на этот раз нам получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет», – сказал Зеленский.

До этого Владимир Зеленский намекал, что Запад мешает развитию украинской баллистической программы. По его словам, не только Россия, но и другие страны против появления у Киева собственной системы. Причины, полагает украинский лидер, связаны «с бизнесом» и конкуренцией в оборонной сфере.

Ранее глава МИД Украины обратился к Европе с одним призывом после удара ВС РФ.

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