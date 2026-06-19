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Политика

Лавров объяснил, зачем Европа хочет «подморозить» конфликт на Украине

Лавров: Европа хочет заморозить конфликт для продолжения борьбы с Россией
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европейские столицы хотят «подморозить» конфликт на Украине и ввести туда воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих». Об этом глава МИД России Сергей Лавров написал в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной на портале ведомства.

«Реальная цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами», — отметил министр.

Для этого, подчеркнул Лавров, в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, «подморозить» конфликт без устранения его первопричин и сразу ввести на Украину военные контингенты. Глава МИД также отметил, что Европа продолжает грезить экспансией, стремясь освоить Украину и Молдавию, а также втянуть Армению. Он напомнил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) уже расширилась на Восток, включив Финляндию и Швецию, а Украина рассматривается как будущий «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от США и НАТО.

По оценке Лаврова, такая политика создает серьезные риски для глобальной безопасности, поскольку прямое столкновение между НАТО и Россией может перерасти в ядерный конфликт с катастрофическими последствиями.

До этого Зеленский на полях саммита G7 заявлял, что прошлая зима была для Украины ужасной, поэтому переговоры с Россией должны состояться до ее начала. По его словам, Украина не хочет пережить еще одну такую зиму. Зеленский также отмечал, что был готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в феврале и считает, что следующие переговоры могут пройти в Швейцарии, Турции, США или в одной из стран Ближнего Востока.

Ранее в Кремле заявили о готовности Турции принять переговоры по Украине.

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