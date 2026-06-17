Макрон заявил о «глубоком сдвиге» в подходе США к Украине

В подходе США к Украине произошел «глубокий сдвиг». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита «Большой семерки» (G7) во Франции, пишет Guardian.

По словам Макрона, саммит G7 состоялся «на фоне крайне сложной ситуации раздробленного мира», однако он прошел успешно, и лидеры «Большой семерки» избежали разногласий и сосредоточились на сотрудничестве. Президент Франции отметил, что дискуссии на саммите завершились «эволюцией» позиций участников по поводу Украины, которые «перестроились». Макрон подчеркнул, что произошел «очень глубокий сдвиг» в подходе американцев, включая их готовность сотрудничать с европейцами по вопросу поддержки Украины.

«Макрон заявил, что лидеры провели «углубленное» обсуждение ситуации в Украине, что позволило «найти важные точки соприкосновения». Он сказал, что рад завершению саммита G7 «таким сближением позиций» по Украине, которое он назвал «реальным прогрессом»», — пишет СМИ.

Французский лидер рассказал, что европейцы договорились увеличить поставки систем противовоздушной обороны Украине. Также лидеры стран G7 поддержали просьбу Украины о заключении лицензионных соглашений, которые позволят Киеву самостоятельно производить системы ПВО.

Кроме того, Макрон заявил, что страны «Большой семерки» договорились усилить давление на Россию, в том числе путем укрепления санкций.

17 июня канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что на саммите G7 впервые после возвращения на пост президента США Дональда Трампа европейцам удалось найти с ним общий язык по главным вопросам внешней политики и безопасности.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция американского лидера по Украине изменилась, и главы стран «Большой семерки» считают ее более реалистичной.

Ранее Трамп рассказал, в чем ошибался по поводу конфликта на Украине.