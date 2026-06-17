Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Макрон заявил о «глубоком сдвиге» в подходе США к Украине

Макрон: лидеры стран G7 нашли точки соприкосновения по Украине
Yoan Valat/Pool/Reuters

В подходе США к Украине произошел «глубокий сдвиг». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита «Большой семерки» (G7) во Франции, пишет Guardian.

По словам Макрона, саммит G7 состоялся «на фоне крайне сложной ситуации раздробленного мира», однако он прошел успешно, и лидеры «Большой семерки» избежали разногласий и сосредоточились на сотрудничестве. Президент Франции отметил, что дискуссии на саммите завершились «эволюцией» позиций участников по поводу Украины, которые «перестроились». Макрон подчеркнул, что произошел «очень глубокий сдвиг» в подходе американцев, включая их готовность сотрудничать с европейцами по вопросу поддержки Украины.

«Макрон заявил, что лидеры провели «углубленное» обсуждение ситуации в Украине, что позволило «найти важные точки соприкосновения». Он сказал, что рад завершению саммита G7 «таким сближением позиций» по Украине, которое он назвал «реальным прогрессом»», — пишет СМИ.

Французский лидер рассказал, что европейцы договорились увеличить поставки систем противовоздушной обороны Украине. Также лидеры стран G7 поддержали просьбу Украины о заключении лицензионных соглашений, которые позволят Киеву самостоятельно производить системы ПВО.

Кроме того, Макрон заявил, что страны «Большой семерки» договорились усилить давление на Россию, в том числе путем укрепления санкций.

17 июня канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что на саммите G7 впервые после возвращения на пост президента США Дональда Трампа европейцам удалось найти с ним общий язык по главным вопросам внешней политики и безопасности.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция американского лидера по Украине изменилась, и главы стран «Большой семерки» считают ее более реалистичной.

Ранее Трамп рассказал, в чем ошибался по поводу конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!