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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за позицию по Ирану

Трамп: Путин и Си Цзиньпин могли бы осложнить США задачу в Иране
AP/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана. Об этом сообщает Guardian.

По словам Трампа, если бы Россия и Китай не остались нейтральными в ситуации с Ираном, то это бы усложнило положение США в конфликте.

«Они могли бы значительно осложнить нам задачу», — отметил Трамп.

До этого газета New York Times (NYT) написала, что Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за помощь в урегулировании войны с Ираном. Американский лидер назвал Си Цзиньпина «настоящим джентльменом» и подчеркнул, что он не отправил судно с 20-ю эсминцами, чтобы «попытаться прорвать блокаду».

Также Трамп заявил, что сделка с Ираном достигает всего, чего США хотели добиться, и даже большего.

15 июня США и Иран объявили о намерении заключить соглашение, которое позволит открыть Ормузский пролив и остановить боевые действия. Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил, что подписание меморандума состоится 19 июня в швейцарском Бюргенштоке. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что текст соглашения обнародуют не позднее пятницы,19 июня.

Ранее Трамп назвал соглашение с Ираном «очень мощным».

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