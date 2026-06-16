Стали известны дата и место подписания соглашения между США и Ираном

РИА: подписание меморандума между США и Ираном пройдет 19 июня в Бюргенштоке

Подписание меморандума между США и Ираном запланировано на 19 июня в Бюргенштоке. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо.

«На данном этапе подписание соглашения запланировано на пятницу, 19 июня, в Бюргенштоке, в кантоне Нидвальден. Это место было предложено пакистанским и катарским посредниками, а также США и Ираном», — сказал он.

По словам дипломата, Швейцария выступает в качестве посредника, создавая необходимые практические и дипломатические условия для проведения этой встречи.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на встрече с представителями зарубежных дипмиссий сообщил, что Иран и США на этой неделе могут начать переговоры по ядерной тематике и санкциям.

В марте сообщалось, что президент России Владимир Путин предлагал Трампу вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, но американский лидер отказался.

Ранее востоковед объяснил, что означает для России сделка США и Ирана.