Трамп назвал соглашение с Ираном «очень мощным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет «очень мощным». Его слова приводит РИА Новости.

«У них [Ирана] никогда не будет ядерного оружия. Так что это очень, очень сильное соглашение. Это очень сильная сделка», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства в ближайшие день-два. Он также допустил, что цены на нефть будут ниже, чем до начала войны.

США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

15 июня газета The New York Times написала, что Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в урегулировании конфликта с Исламской Республикой.

Ранее лидеры «Большой семерки» поддержали договоренности США и Ирана.