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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Трамп объяснил, почему сделка с Ираном успешна для США

Трамп: сделка с Ираном достигает всего, чего США хотели добиться
Mark Schiefelbein/AP

Сделка с Ираном достигает всего, чего США хотели добиться, и даже большего. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Guardian.

«Сделка достигает всего, чего мы хотели добиться, и намного большего. <…> Если бы мы не заключили эту сделку, мы могли бы сбрасывать бомбы еще две, три, четыре недели, два года, несколько лет. Ормузский пролив никогда не был бы открыт, успеха бы не было», — отметил Трамп.

По словам президента США, сделка будет подписана в ближайшее время, а именно в четверг или в пятницу. Также американский лидер выразил надежду на то, что мирное соглашение с Ираном станет началом более масштабного мирного урегулирования на Ближнем Востоке. При этом президент США подчеркнул, что еще «предстоит поработать» над урегулированием ситуации в Ливане.

15 июня США и Иран объявили о том, что они заключат меморандум, который остановит боевые действия и позволит открыть Ормузский пролив.

17 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что текст соглашения будет опубликован не позднее пятницы,19 июня.

Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо отметил, что подписание меморандума запланировано на 19 июня, и оно состоится в швейцарском Бюргенштоке.

В тексте соглашения, который опубликовало издание Al Arabiya, говорится, что боевые действия прекратятся на всех фронтах, в том числе в Ливане, Вашингтон снимет с Ирана санкции, а в течение 60 дней будет разработано окончательное мирное соглашение.

Ранее Трамп назвал соглашение с Ираном «очень мощным».

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