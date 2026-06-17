В Совфеде рассказали, как выглядит соглашение США с Ираном

Заключение мира с Ираном выглядит как поражение президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал слова бывшего советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона, который заявил, что Трампа «просто переиграли» в Иране.

«Трамп уже сталкивается с подлинным валом критики в свой адрес из-за так называемой сделки с Ираном. Враз оживились все его враги. Прежде его критиковали за ход войны, затем за неспособность поставить Иран на колени, затем за неспособность открыть Ормузский пролив и так далее. Как только не называют «сделку»: капитуляцией, провалом, катастрофой. Война была крайне неудачной для Трампа. Мир тоже выглядит как поражение», — отметил он.

До этого Пушков отметил, что конфликт в Иране стал «очередной бессмысленной войной» для США.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое позволит остановить боевые действия и открыть Ормузский пролив.

Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил, что подписание соглашения между США и Ираном запланировано на 19 июня, оно состоится в швейцарском Бюргенштоке.

В тексте соглашения, который опубликовало издание Al Arabiya, говорится, что Вашингтон и Тегеран прекратят боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, США снимут с Ирана санкции, а стороны в течение 60 дней будут разрабатывать окончательное мирное соглашение.

Ранее Трамп назвал соглашение с Ираном «очень мощным».