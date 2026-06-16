Стал известен текст соглашения из 14 пунктов между Вашингтоном и Тегераном

Панарабский телеканал Al Arabiya получил текст мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, которое стороны подпишут 19 июня. Документ опубликован на англоязычном сайте телеканала.

Меморандум состоит из 14 пунктов. В соответствии с соглашением Вашингтон и Тегеран вместе со своими союзниками обязуются немедленно и окончательно прекратить боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, и далее не предпринимать никаких враждебных действий. Стороны намерены взаимно уважать суверенитет и территориальную целостность и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела.

США и и Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней. Сразу после заключения соглашения Вашингтон снимет военно-морскую блокаду Исламской Республики, выведет свои войска из региона и восстановит судоходство.

Соединенные Штаты должны вместе со своими региональными партнерами разработать всеобъемлющий план по восстановлению и экономическому развитию Ирана с финансированием в размере не менее $300 млрд. Вашингтон также обязуется прекратить, в соответствии с графиком, который будет согласован в рамках окончательного соглашения, все виды санкций в отношении Тегерана.

В свою очередь, Иран заявляет об отказе от производства ядерного оружия. Судьба обогащенного урана и всех других связанных с ядерной программой вопросов будут рассмотрены в окончательном соглашении.

До этого сообщалось, что подписание меморандума между США и Ираном запланировано на пятницу на курорте Бюреншток в Швейцарии.

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