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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

В Совфеде назвали войну в Иране «бессмысленной» для США

Сенатор Пушков: война в Иране — очередная бессмысленная война США
Владимир Федоренко/РИА Новости

Война в Иране займет «видное место» в череде самых бессмысленных войн США за всю их историю. Об этом в своем Telegram-канале написал Алексей Пушков.

По его словам, президент США Дональд Трамп будет «выдавать» заключенный с Ираном меморандум за «полную и безоговорочную победу» и представит в качестве главного достижения то, что Иран не будет иметь ядерного оружия.

Пушков отметил, что в 2015 году уже было заключено соглашение по иранской ядерной программе с аналогичными обязательствами Тегерана, из которого в 2018 году вышел Трамп. И «еще предстоит выяснить», чем нынешние обязательства Ирана отличаются от его обязательств 11-летней давности, подчеркнул Пушков.

Также он отметил, что открытие Ормузского пролива — это «вовсе не достижение», так как он был открыт и до войны.

«Трамп ликует: «Пусть нефть снова течет!». Но это — самое парадоксальное «достижение» в современной истории, когда искусственно была создана глобальная проблема, затем снята ценой огромных усилий, и это изображается как победа тем политиком, кто эту проблему и создал. Думаю, иранская война займет видное место в череде самых бессмысленных войн США за всю их историю», — написал сенатор.

14 июня премьер Пакистана Шахбаз Шариф рассказал, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также сообщил, что делегации США и Ирана, вероятно, встретятся в Женеве 19 июня и заключат соглашение.

Агентство Reuters сообщило, что среди пунктов соглашения есть возобновление работы Ормузского пролива, снятие с Ирана нефтяных санкций, запрет для Ирана на производство или приобретение ядерного оружия, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Также в течение 60 дней планируется разработать окончательный мирный договор.

Ранее Вэнс раскрыл содержание 1,5 страниц меморандума о взаимопонимании с Ираном.

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