На Западе призвали Украину не рассчитывать на полноценную поддержку от США

Украине не стоит рассчитывать на возвращение всеобъемлющей поддержки от США. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

В день 80-летия американского президента Дональда Трампа лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поговорили по телефону с главой Белого дома. В настоящее время обе стороны пытаются убедить президента США в своей точке зрения на конфликт и его возможное окончание. Москва и Киев убеждены, что следующее решение должно быть принято не на передовой, а в Вашингтоне, говорится в статье.

«Пока президент США продолжает звонить, отправлять переговорщиков в Москву и публично говорить о переговорах, вероятность возврата к той политике максимальной поддержки Киева, от которой Трамп отказался после своего второго вступления в должность, снижается», — пишет издание.

15 июня Трамп пообещал, что Вашингтон вернется к урегулированию конфликта на Украине после заключения сделки с Ираном.

Ранее сообщалось, что Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.