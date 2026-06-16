Стало известно об оптимизме Трампа по поводу завершения конфликта на Украине

Politico: Трамп все еще оптимистичен по поводу мирного соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп все еще оптимистичен в отношении завершения конфликта на Украине. Об этом представитель администрации американского президента рассказал изданию Politico.

«У президента гуманное сердце, и он хочет, чтобы эта война завершилась. <…> Президент и его команда очень много работали над прекращением войны между Россией и Украиной, и он по-прежнему оптимистичен в отношении того, что в конечном итоге мы заключим мирное соглашение», — заявил представитель администрации Трампа.

Высокопоставленный чиновник из администрации американского президента сказал, что Трамп сейчас — «единственный человек на планете», который может свести Россию и Украину вместе и «попытаться договориться» о завершении украинского конфликта.

Также издание написало, что европейские чиновники опасаются попытки Трампа вернуться к мирным переговорам по Украине, так как американский лидер может оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию, направленную на оказание «максимального давления» на Россию и поддержку Украины.

15 июня Трамп пообещал, что Вашингтон вернется к урегулированию конфликта на Украине после заключения сделки с Ираном. Также в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 14 июня, Трамп подчеркнул, что в случае окончания украинского конфликта будут открыты новые перспективы в отношениях Вашингтона и Москвы.

Кроме того, помощник Путина Юрий Ушаков 14 июня сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время приедут в Россию.

Ранее Зеленский и Трамп обсудили трехстороннюю встречу с Путиным.