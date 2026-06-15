Нетаньяху заявил США о планах продолжить операцию в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу о планах продолжить военную кампанию против «Хезболла» в Ливане, несмотря на планы Вашингтона и Тегерана подписать мирное соглашение. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильские источники.

Нетаньяху объявил, что Израиль не будет выводить войска из Ливана, и что он не считает себя связанным ливанской оговоркой в ​​соглашении с Ираном, говорится в статье.

14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. Он разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Ирана назвал победой над США объявление Трампа о мирном соглашении.