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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Нетаньяху заявил США о планах продолжить операцию в Ливане

Ynet : Нетаньяху заявил Трампу, что продолжит операцию в Ливане против Хезболла
Saul Loeb/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу о планах продолжить военную кампанию против «Хезболла» в Ливане, несмотря на планы Вашингтона и Тегерана подписать мирное соглашение. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильские источники.

Нетаньяху объявил, что Израиль не будет выводить войска из Ливана, и что он не считает себя связанным ливанской оговоркой в ​​соглашении с Ираном, говорится в статье.

14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. Он разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Ирана назвал победой над США объявление Трампа о мирном соглашении.

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