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Политика

Стало известно, как скандал с УПА изменил мнение поляков об украинцах

RP: большинство поляков стали хуже относиться к украинцам из-за скандала с УПА
Shutterstock

Решение президента Украины Владимира Зеленского назвать подразделение ВСУ в честь «героев УПА» (Украинской повстанческой армии, организация запрещена в России) ухудшило отношение поляков к Украине. Об этом пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на опрос SW Research.

А именно 51,9% опрошенных заявили, что их отношение к Украине стало хуже, а у 4,5% респондентов оно улучшилось. У 31,9% опрошенных позиция по отношению к Киеву не поменялась. 11,7% респондентов сказали, что не имеют мнения по этому вопросу.

Также опрос показал, что наиболее негативно по отношению к украинцам и Украине настроена польская молодежь до 24 лет.

«Решение Владимира Зеленского негативно повлияло на восприятие Украины и украинцев чаще среди мужчин (59%), чем среди женщин (46%). Люди моложе 24 лет (56%) чаще всего заявляли о негативном отношении к Украине и ее гражданам», — отметила старший менеджер проектов в SW Research Юстина Собчак.

В конце мая Зеленский присвоил подразделению ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России), что привело к конфликту между Киевом и Варшавой.

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил за то, чтобы лишить Зеленского ордена Белого Орла. А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Киев должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей УПА (организация запрещена в России).

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий призвал не дать историческим спорам разрушить союз с Польшей и отметил, что от этого выиграет только Россия.

Ранее Польша выступила против передачи нескольких миллиардов евро Украине.

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