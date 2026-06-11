Польша выступила против передачи нескольких миллиардов евро Украине

Власти Германии хотят, чтобы €6,6 млрд из Фонда мира, которые разблокировала Венгрия, были полностью переданы Украине, однако Польша выступает против этого решения и требует возмещения €450 млн за переданное Киеву оружие. Об этом сообщил RMF FM заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

СМИ пишет, что для распределения между членами ЕС сейчас доступно €6,6 млрд, которые хранятся на счете в Брюсселе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предложила разделить эту сумму, а именно частично и пропорционально возместить странам Евросоюза помощь Украине, а остальную часть денег отправить на поддержку украинской военной учебной миссии и совместные закупки вооружений для Киева. Однако Польша этот план отвергает.

«Эти деньги — наши. На практике меньше денег означает меньшее финансирование армии», — заявил Томчик.

Он отметил, что Польша будет бороться за каждый евро, и обвинил Брюссель в «попытке изменить правила игры в середине матча».

При этом Германия считает, что разблокированные деньги стоит передать Украине, а не возвращать в национальные бюджеты. Так, замминистра обороны ФРГ Себастьян Хартманн подчеркнул, что возврат нескольких сотен миллионов евро в бюджеты стран ничего не изменит.

«Страны, которые первыми начали поставлять оружие, такие как Польша или Словакия, и чьи пожертвования уже оформлены и запланированы к выплате, не хотят соглашаться на сокращение своих платежей, чего хотят страны, начавшие оказывать поддержку позже, такие как Германия», — отметил Томчик.

Также издание пишет, что Польшу поддерживает Словакия, которая первой заявила о намерении потребовать полного возмещения стоимости оружия, переданного Украине.

В начале июня газета Politico написала , что входящие в НАТО страны собираются выделить Украине €70 млрд финансовой помощи на военные расходы, €30 млрд из которых будут частью кредита ЕС на €90 млрд.

Ранее на Украине сообщили о рекордных расходах на оборону в 2026 году.