Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я приложил усилия, чтобы украинская сторона предприняла инициативу и приняла на себя ответственность за этот кризис, а также способы выхода из этого кризиса», — сказал польский премьер.

Туск отметил, что прикладывал усилия «на нескольких уровнях». По словам политика, он пытается убедить власти Украины в том, что мяч на их стороне и они должны найти решение. По его словам, украинские аргументы пока что не убеждают польскую сторону.

В конце мая президент Польши Кароль Навроцкий инициировал обсуждение возможности лишить главу Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «героев УПА». Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши прозвучали и в парламенте страны.

Кроме того, украинский лидер участвовал в церемонии перезахоронения останков одного из руководителей ОУН (организация запрещена в России)-УПА Андрея Мельника и его жены в Киевской области. В марте украинские СМИ писали о возможном перезахоронении и других лидеров ОУН. Комментируя сообщения об этом президент России Владимир Путин заявил, что дед Зеленского, воевавший в годы Великой Отечественной войны за Красную армию, перевернулся бы в гробу, узнав, что его потомок инициирует перезахоронения нацистов на Украине с воинскими почестями.

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