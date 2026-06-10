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Политика

МИД Украины обратился к Польше из-за скандала с «героями УПА»

Спикер МИД Тихий призвал не дать историческим спорам разрушить союз с Польшей
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Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий призвал не дать историческим спорам разрушить союз с Польшей, поскольку от этого выиграет только Россия. Так он прокомментировал скандал с присвоением подразделению ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России), сообщает «РБК-Украина».

По его словам, Польша является стратегическим союзником Украины, который поддерживает республику с начала СВО. За последнее время стороны сделали немало шагов для взаимопонимания, указал спикер МИД.

«Вопрос, что мы ищем в прошлом? Если ищем поводов для разъединения - поверьте, мы их найдем. Если ищем поводы для объединения противостояния общему врагу сегодня - мы их тоже найдем. Мы хотели бы концентрироваться, конечно, на второй части», — сказал Тихий.

Он считает, что нынешнее обострение отношений выгодно только России. В связи с этим дипломат призвал обе стороны искать в прошлом основания для единства, а не для ссор.

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

Позже глава офиса Владимира Зеленского прибыл в соседнюю страну, чтобы объясниться за ситуацию с восхвалением УПА в украинской армии, уточнили польские СМИ. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал приезд главы офиса президента Украины Кирилла Буданова в Варшаву провокацией со стороны Киева. По его словам, Буданов придерживается «жесткой пробандеровской линии».

Ранее на Украине заявили, что Зеленского «подставили» в скандале с «героями УПА».

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