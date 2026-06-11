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Политика

Премьер Италии заявила о необходимости переговорщика от Евросоюза по Украине

Мелони заявила о необходимости определения одного переговорщика от ЕС по Украине
Pool/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время выступления в палате депутатов национального парламента заявила о необходимости определения одного представителя от Европы для переговоров с Россией по Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению премьера Италии, ни один формат переговоров не обладает легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы.

«По этой причине я давно выступаю за необходимость определения авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов, для передачи точки зрения Европы», — сказала Мелони.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако глава евродипломатии Кая Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

При этом Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писало, что Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией. Как отмечается в материале, из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.

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