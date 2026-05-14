Мерц дерзко ответил на предложение Путина по диалогу РФ и Европы

Мерц ответил на предложение Путина сделать Шрёдера переговорщиком в диалоге с РФ

Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет The Guardian.

Таким образом Мерц прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, что кандидатура бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера является предпочтительной для возможных переговоров между ЕС и Россией.

«Мы, европейцы, решаем, кто говорит от нашего имени, и никто другой», — подчеркнул Мерц.

Он добавил, что Европа готова содействовать завершению украинского конфликта. Однако «готовность к диалогу требует обоюдного желания сторон».

9 мая Путин заявил, что предпочитает видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру, отметив, что он якобы являлся «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний».

Журналист Бобан Дукич в статье для газеты Berliner Zeitung заявил, что если Европа не согласна с кандидатурой Шрёдера, то она должна «как можно скорее» определить других переговорщиков, которые будут вести диалог с Россией.

Ранее Песков заявил, что переговорщик от ЕС должен иметь политическое желание восстановить диалог.