Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине

Чтобы мирные переговоры по Украине состоялись, президент России Владимир Путин должен согласиться на безоговорочное прекращение огня. Об этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила в интервью Der Spiegel.
«Многое из того, что будет обсуждаться там, касается и нас, европейцев. Мы имеем право выдвигать требования и требовать уступок от России. Европа должна быть за столом переговоров», — сказала Каллас.
По ее словам, «прежде всего» необходимо прекратить конфликт. Россия должна остановить авиаудары и «согласиться на безоговорочное прекращение огня», утверждает Каллас.
До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без посредничества США завершить конфликт с Россией не выйдет. При этом министр заметил, что пришло время и для новой роли Европы в мирных усилиях. Речь идет о «взаимодополняющих треках», и Киев над этим работает, рассказал он.
