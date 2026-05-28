Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине

Каллас: для начала мирных переговоров по Украине Россия должна прекратить огонь

Чтобы мирные переговоры по Украине состоялись, президент России Владимир Путин должен согласиться на безоговорочное прекращение огня. Об этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила в интервью Der Spiegel.

«Многое из того, что будет обсуждаться там, касается и нас, европейцев. Мы имеем право выдвигать требования и требовать уступок от России. Европа должна быть за столом переговоров», — сказала Каллас.

По ее словам, «прежде всего» необходимо прекратить конфликт. Россия должна остановить авиаудары и «согласиться на безоговорочное прекращение огня», утверждает Каллас.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без посредничества США завершить конфликт с Россией не выйдет. При этом министр заметил, что пришло время и для новой роли Европы в мирных усилиях. Речь идет о «взаимодополняющих треках», и Киев над этим работает, рассказал он.

Ранее Рябков уличил НАТО в попытках «повысить ставки» в противостоянии с Россией.