Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине

Каллас: для начала мирных переговоров по Украине Россия должна прекратить огонь
Global Look Press

Чтобы мирные переговоры по Украине состоялись, президент России Владимир Путин должен согласиться на безоговорочное прекращение огня. Об этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила в интервью Der Spiegel.

«Многое из того, что будет обсуждаться там, касается и нас, европейцев. Мы имеем право выдвигать требования и требовать уступок от России. Европа должна быть за столом переговоров», — сказала Каллас.

По ее словам, «прежде всего» необходимо прекратить конфликт. Россия должна остановить авиаудары и «согласиться на безоговорочное прекращение огня», утверждает Каллас.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без посредничества США завершить конфликт с Россией не выйдет. При этом министр заметил, что пришло время и для новой роли Европы в мирных усилиях. Речь идет о «взаимодополняющих треках», и Киев над этим работает, рассказал он.

Ранее Рябков уличил НАТО в попытках «повысить ставки» в противостоянии с Россией.

 
Теперь вы знаете
Сокращение больничных, выпускной «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!