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Политика

Украинский переговорщик обвинил Россию в нежелании продолжать мирный процесс

Начальник Генштаба ВСУ Гнатов: переговорный процесс по Украине приторможен
UAE Ministry of Foreign Affairs/Reuters

Переговорный процесс по Украине приторможен из-за отсутствия «обратной связи» и желания его продолжать. Об этом в интервью изданию Liga.net рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, который входит в состав украинской переговорной группы.

«Сегодня этот процесс приторможен, потому что нет обратной связи и нет желания его продолжать, прежде всего со стороны Российской Федерации. <…> Сегодня мы не видим, чтобы они делали какие-то шаги к завершению этой войны», — отметил он.

Кроме того, начальник Генштаба ВСУ сказал, что не может раскрывать детали мирных переговоров, однако мандат украинской переговорной группы предполагает, что она должна добиться таких условий, при которых «любая договоренность» о прекращении боевых действий будет «справедливой и выгодной» для Киева.

На вопрос журналиста о заявлениях украинских политиков по поводу возможного завершения конфликта в ноябре Гнатов отметил, что «есть процессы, которые происходят в высших эшелонах власти», и в случае каких-либо результатов все о них узнают.

8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Киева, в том числе удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию конфликта.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал его встретиться и полностью прекратить огонь. Путин сказал, что в письме присутствуют «элементы хамства» и заявил, что Зеленский пытается создать обстановку, в которой переговоры будут невозможны. Помощник Путина Юрий Ушаков также назвал письмо Зеленского несколькими страницами хамства.

25 мая депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Зеленский на встрече с депутатами заявил о намерении добиться завершения «горячей фазы» конфликта к ноябрю. Затем издание «РБК-Украина» написало, что американцы хотят «утихомирить» кризис до выборов в конгресс США, которые состоятся 3 ноября 2026 года.

Ранее США призвали Россию и Украину договориться о прекращении огня.

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