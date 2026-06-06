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Политика

«Страницы хамства»: помощник Путина охарактеризовал письмо Зеленского

Ушаков: письмо Зеленского Путину несло в себе несколько страниц хамства
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

В «открытом письме» президента Украины Владимира Зеленского было несколько страниц хамства. Об этом на полях ПМЭФ заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала ответ», — сказал он.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Кремль серьезно отреагировал на письмо, отправленное Зеленским в Москву.

Утром 5 июня Владимир Путин кратко ознакомился с содержанием письма своего украинского коллеги. Об этом он сообщил во время Петербургского международного экономического форума.

Накануне на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо, в котором Зеленский призвал Путина назначить дату для личной встречи. В качестве возможных мест для переговоров он предложил Швейцарию, Турцию и арабские страны, которые традиционно выступают в роли площадок для обсуждения вопросов мира и войны.

Ранее Зеленского пригласили в Москву для разговора с Путиным.

 
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