Путин обратился к российским военным словами «Работайте, братья»

Путин в ответ на письмо Зеленского обратился к российским военным

Президент России Владимир Путин в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского обратился к российским военным. Он сделал это во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что в письме от украинского президента присутствуют «элементы хамства». Он расценил это так, что украинский лидер пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны.

Президент России пришел к выводу, что он должен обратиться не к украинской стороне, а к российским военным, находящимся на линии фронта.

«Вся страна гордится вами и надеется на вас... Работайте, братья!» — сказал он.

4 июня на сайте президента Украины опубликовали открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Песков «с утра подсунул» ему письмо Зеленского.