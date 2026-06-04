Зеленский опубликовал открытое письмо Путину

Зеленский обратился к Путину в письме и предложил начать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину и предложил начать прямые переговоры. Письмо появилось на официальном сайте главы республики.

«Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны», — говорится в нем.

В письме Зеленский предложил Путину определить дату и провести личную встречу. На время переговоров украинская сторона готова полностью прекратить огонь, следует из обращения.

Контроль за соблюдением перемирия, по его мнению, могли бы обеспечить Соединенные Штаты, уточнил Зеленский.

4 июня Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств во время ПМЭФ заявил, что Москва готова и имеет желание урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, исходя из договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже. Глава государства отметил, что российская сторона готова к компромиссам, о которых шла речь на Аляске.

Ранее Путин заявил, что Европа не может быть посредником, поскольку напрямую содействует Украине.