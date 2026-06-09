США призвали Россию и Украину договориться о прекращении огня

Представитель США в ООН Негреа: военного решения конфликта на Украине нет

США призывают Россию и Украину немедленно договориться о всеобъемлющем прекращении огня и настаивают на том, что конфликт может завершиться только путем переговоров. Об этом заявил представитель США Дэн Негреа на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает официальный портал постоянного представительства США при ООН.

Негреа подчеркнул, что США обеспокоены эскалацией конфликта, который «должен закончиться сейчас». Он также отметил, что «цикл» ответных мер, эскалации и насилия должен быть прерван.

«Мы настоятельно призываем обе стороны немедленно договориться о всеобъемлющем прекращении огня, ведущем к урегулированию войны путем переговоров. <…> Эта война может закончиться только путем переговоров. Соединенные Штаты по-прежнему готовы — как мы неоднократно заявляли обеим сторонам — содействовать прочному завершению этой войны», — заявил Негреа.

Американского представитель выразил сожаление тем, что переговоры пока что не привели к взаимным уступкам, необходимым для достижения мира. Также Негреа призвал всех членов ООН «немедленно прекратить поддержку военных действий России», так как «военного решения» конфликта «не существует».

8 июня журналист Axios Барак Равид сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону со спецпосланником президента США Стивеном Кушнером и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Зеленский подтвердил это и отметил готовность американских дипломатов к активной работе для того, чтобы «дать толчок» переговорам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что американские переговорщики сообщат Москве содержание переговоров с Зеленским. Также Песков подчеркнул, что пока нет точной даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию.

Кроме того, в интервью Guardian Зеленский назвал ошибочным то, то в Анкоридже Россия и США говорили об Украине без Украины.

Ранее в США обвили СМИ в попытках сорвать мирные переговоры по Украине.