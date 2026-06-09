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Политика

Зеленский рассказал о результатах писем Трампу и Путину

Президент Украины Зеленский: Киев демонстрирует готовность к миру
Peter Dejong/AP

Написание писем президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину принесло Киеву некие «результаты». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Страна.ua».

По словам Зеленского, с помощью письма США он планировал «хоть немного» сместить внимание США с Ближнего Востока на Украину. Президент также отметил, что не может поделиться с общественностью «всеми подробностями», однако для Киева есть некие результаты от писем как Трампу, как и Путину.

«Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал. И у меня была цель, когда я отправил письмо Путину, и я думаю, что я получил нужный результат. Украина демонстрирует, что готова к миру, и мы делаем разные дипломатические шаги, чтобы показать союзникам, кто готов к миру, а кто нет. Я получил результат», — заявил Зеленский.

В конце мая Зеленский отправил письмо Трампу, в котором рассказал о дефиците ракет к системам ПВО и попросил ускорить поставки. Также в июне украинский лидер опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину, в котором предложил закончить конфликт, провести личную встречу и прекратить огонь.

Прочитав письмо Зеленского, Путин сказал, что в нем присутствуют «элементы хамства», и подчеркнул, что он расценил это так то, что Зеленский пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны. Также помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в «открытом письме» Зеленского было несколько страниц хамства.

Ранее Зеленский назвал «идеальное решение» в мирных переговорах.

 
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